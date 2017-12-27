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    В Дорожной полиции прокомментировали информацию о нанесении ножевого ранения своей жене сотрудником ведомства

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Главном управлении государственной дорожной полиции прокомментировали информацию о том, что вчера в Бардинском районе сотрудник дорожной полиции нанес ножевое ранение своей жене.

    Как сообщил Report начальник отдела управления Кямран Алиев, информация о нанесении ножевого ранения своей жене инспектором Бардинского районного отделения дорожной полиции Севиндиком Шамшир оглу Мамедовым была изучена: "Мы заявляем, что такой человек не работает в Бардинском районном отделении дорожной полиции. В дорожной полиции был сотрудник по имени Севиндик Шамшир оглу Шукюров, однако он работал в Полку дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции. Но за серьезные недочеты, допущенные в работе, данный сотрудник несколько лет назад был исключен из органов внутренних дел".

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