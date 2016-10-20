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    В доме сотрудника одного из министерств произошел взрыв, есть погибший и раненые - ФОТО

    Взрыв произошел во время совершения женой владельца дома и его дочерью намаза

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва на вилле в поселке Хокмали Абшеронского района погиб трехлетний ребенок, состояние членов семьи тяжелое.

    Как сообщает Report, происшествие произошло сегодня рано утром в частном доме Мушфига Гурбанова.

    44-летний владелец дома Мушфиг Гурбанов, его жена Шабруз Новрузова и 12-летняя дочь Лейла Гурбанлы с тяжелыми ожоговыми травмами госпитализированы в Республиканский ожоговый центр. Состояние Ш.Новрузовой и Л.Гурбанлы оценивается как тяжелое. Ш.Новрузовой диагностирован ожог 85% дыхательных органов. 

    Согласно информации, взрыв произошел во время совершения Ш.Новрузовой и Л.Гурбанлы намаза.

    Отметим, что М.Гурбанов работает в одном из министерств. 

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