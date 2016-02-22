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    В детском саду в Баку произошел пожар

    Во время пожара эвакуировано 6 человек

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В детском саду в Баку произошел пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, на первом этаже первого корпуса детского сада №178 (проживают вынужденные переселенцы) общей площадью 500 кв. м., принадлежащего исполнительной власти Бинагадинского района, сгорели входная дверь на территории 3 кв.м., предметы, собранные между решетками лестниц между этажами, и 6 электрических щитов. 

    Во время пожара эвакуировано 6 человек. Удалось предотвратить распространение огня на остальную часть детского сада. 

    Пожар потушен пожарной бригадой. 

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