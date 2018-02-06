В Дашкесане задержан сын избивший отца тупым предметом

Дашкесан. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе задержан сын, избивший отца будучи в нетрезвом состоянии.

Как сообщает западное бюро Report, житель района Махир Надир оглу Алиев 1971 г.р. по неизвестным пока причинам будучи в нетрезвом состоянии избил щипцами для углей своего отца Надира Гаджар оглу Алиева. Отец, получивший различные травмы тела, в то же время, несколько ударов и в область головы, был доставлен в больницу.

Отметим также, что во время происшествия Н.Алиев также находился в нетрезвом состоянии. Совершивший инцидент мужчина был задержан и доставлен в Дашкесанское районное отделение полиции.

По факту ведется расследование.