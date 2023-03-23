В Дашкесане задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков

В Дашкесане задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.
Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе МВД.
Сотрудники Дашкесанского районного отдела полиции задержали жителя района, ранее неоднократно судимого Эльчина Байрамова, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков с целью сбыта.
При обыске у задержанного была обнаружена крупная партия метамфетамина, героина, опия и марихуаны.
В ходе допроса мужчина признался, что приобрел наркотики у гражданина Ирана через социальные сети с целью их дальнейшей продажи.
По факту проводится расследование.