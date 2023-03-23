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В Дашкесане задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков

В Дашкесане задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков В Дашкесане задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.
Происшествия
23 марта 2023 г. 10:46
В Дашкесане задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков

В Дашкесане задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе МВД.

Сотрудники Дашкесанского районного отдела полиции задержали жителя района, ранее неоднократно судимого Эльчина Байрамова, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков с целью сбыта.

При обыске у задержанного была обнаружена крупная партия метамфетамина, героина, опия и марихуаны.

В ходе допроса мужчина признался, что приобрел наркотики у гражданина Ирана через социальные сети с целью их дальнейшей продажи.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran vətəndaşından narkotik alıb Daşkəsəndə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb 

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