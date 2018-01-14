В Дашкесане столкнулись два автомобиля, водители получили повреждения

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В городе Дашкесан в результате столкновения двух автомобилей произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2106», второй автомобиль от силы удара перевернулся и упал на обочину.
В результате аварии, оба водителя, 29-летний Исмаилов Сеймур Иса оглы и 24-летний Гасанов Исмат Васиф оглы, получили повреждения.
Состояние обоих больных оценивается как нормальное. Машины сильны повреждены.
В данный момент сотрудники ДПС выясняют причины аварии на месте происшествия.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook