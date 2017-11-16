В Дашкесане бывший финансовый работник получил тяжелую травму, упав в овраг

16 ноября, 2017 13:10

Дашкесан. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе бывший финансовый работник получил тяжелую травму, упав в овраг. Как сообщает западное бюро Report, местный житель Нураддин Мамедов получил тяжелую черепно-мозговую травму. Потерявший сознание мужчина доставлен очевидцами в больницу. Отмечается, что на данный момент он находится в коме. Согласно информации, Н. Мамедов ранее был сотрудником Финансового управления Дашкесанского района. По факту ведется расследование.