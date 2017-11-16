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    В Дашкесане бывший финансовый работник получил тяжелую травму, упав в овраг

    По факту ведется расследование

    Дашкесан. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе бывший финансовый работник получил тяжелую травму, упав в овраг.

    Как сообщает западное бюро Report, местный житель Нураддин Мамедов получил тяжелую черепно-мозговую травму.

    Потерявший сознание мужчина доставлен очевидцами в больницу. Отмечается, что на данный момент он находится в коме.

    Согласно информации, Н. Мамедов ранее был сотрудником Финансового управления Дашкесанского района.

    По факту ведется расследование. 

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