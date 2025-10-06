В ЦИУТ напомнили об опасности движения на красный свет

ДТП на пересечении Ходжасанской дороги и улицы Чингизхана в Бинагадинском районе Баку могло не быть, если бы водители соблюдали правила проезда при красном сигнале светофора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

В ведомстве напомнили водителям об опасности движения на красный свет.

"Водители, нарушающие правила, создают реальную угрозу участникам движения. Вблизи регулируемого перекрестка необходимо соблюдать скоростной режим, ориентируясь на сигналы регулировщика. При желтом сигнале следует сбавить скорость и остановиться. Не будем забывать, что подобные нарушения правил часто приводят к травмам или гибели людей", - говорится в заявлении.