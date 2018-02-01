В Черном море потерпел крушение сухогруз с гражданами Азербайджана на борту

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Черном море у берегов Крыма тонул сухогруз BERG под флагом Молдовы.

Как передает Report, на борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе 4 гражданина Азербайджана.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Сухогруз двигался из Азовского моря в Турцию с грузом отрубей около трех тонн. В порт Феодосии поступил сигнал о том, что судно получило пробоину борта и терпит бедствие. Экипаж был эвакуирован. Сейчас все члены экипажа находятся в феодосийской гостинице "Лидия". Моряки с терпящего бедствия судна в медицинской помощи не нуждаются.

Причины аварии пока неизвестны.

Судно стоит на якоре в феодосийской бухте.