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В чайном доме в Баку убит мужчина

В чайном доме в Баку убит мужчина Житель Баку Фикрет Гусейнов скончался в результате ножевого ранения.
Происшествия
1 января 2022 г. 12:22
В чайном доме в Баку убит мужчина

Житель Баку Фикрет Гусейнов скончался в результате ножевого ранения.

Как передает Report, об этом говорится в информации Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Инцидент произошел 31 декабря около 22:00 в чайном доме на улице Мир Джалала.

Житель столицы Дж.Атешзаде подозревается в том, что на почве конфликта нанес ножевое ранение Ф. Гусейнову.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий Дж.Атешзаде задержан в качестве подозреваемого лица и передан следствию.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на английском языке Man killed in tea house in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakı sakini çay evində bıçaqlanaraq öldürülüb

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