​В центре отдыха произошла кража

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В центре отдыха, расположенном в селе Зейналазир Ярдымлинского района, был украден принадлежащий жителю города Сумгайыт Арзуману Абдуллаеву бумажник, в котором находились 1100 манатов и документы. Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

В результате проведенных сотрудниками Районного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления житель села Джавад Расулзаде.

Расследование по данному факту продолжается.