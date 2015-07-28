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    ​В центре отдыха произошла кража

    Расследование по данному факту продолжается

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В центре отдыха, расположенном в селе Зейналазир Ярдымлинского района, был украден принадлежащий жителю города Сумгайыт Арзуману Абдуллаеву бумажник, в котором находились 1100 манатов и документы. Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

    В результате проведенных сотрудниками Районного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления житель села Джавад Расулзаде.

    Расследование по данному факту продолжается.

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