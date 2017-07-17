В центре Лерика население осталось без воды - ОБНОВЛЕНО

Лерик. 17 июля. REPORT.AZ/ Из-за аварии на обеспечивающем центр Лерикского района питьевой водой трубопроводе, население осталось без воды.

В связи со случившимся заместитель главы ИВ Лерикского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Хабиль Меликов сделал заявление южному бюро Report.

По его словам, за последние 10 дней уже дважды происходит авария на линии Госмалиан-Лерик: "На данный момент на территории ведутся восстановительные работы. В соответствии с Государственной программой, в 2011 году было принято решение о проведении в Лерикском районе систем водоснабжения и канализации. По заказу ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Всемирный банк выделил на это 28 млн манатов. Строительно-монтажные работы путем тендера были поручены турецкой компании. Согласно проекту, на отрезке в 19 км должна была быть проведена линия воды Госмалиан-Лерик, установлены счетчики, создана канализационная система. Хотя эти работы должны были осуществиться до II Государственной программы, проект не могут завершить уже 7 лет. Население выражает правильное недовольство. Халатное отношение к данным работам приводит к бессмысленной трате государственных средств. Для расследования причин частых аварий были приглашены специалисты. Скорее всего, при проведении работ использовали некачественный материал. Другого объяснения этому нет. Работы ускорены, устанавливаются счетчики. На данный момент на территории в 4 га ведется установка очистительных сооружений".

***18:08

Лерик. 17 июля. REPORT.AZ/ В центре Лерика население осталось без воды.

Как передает южное бюро Report, на обеспечивающем центр района питьевой водой трубопроводе произошла авария.

Отмечается, что прорвало проведенные с территории Зуванд в район трубы, которые не выдержали напора воды.

По словам местных жителей, подобное случается довольно часто: "Каждый раз в жару мы остаемся без питьевой воды и бываем вынуждены покупать ее в маркетах. Некоторые жители ждут, когда воду привезут на машинах. Аналогичные случаи в основном происходят в летние месяцы".