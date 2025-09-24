В центре Баку вспыхнул пожар в многоэтажке

На улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку вспыхнул пожар в многоэтажке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, к месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время пожарные бригады принимают меры по ликвидации возгорания.