    В центре Баку вспыхнул пожар в многоэтажке

    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 08:36
    В центре Баку вспыхнул пожар в многоэтажке

    На улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку вспыхнул пожар в многоэтажке.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

    Согласно информации, к месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

    В настоящее время пожарные бригады принимают меры по ликвидации возгорания.

    пожар Насиминский район МЧС Азербайджана
    Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli binada yanğın başlayıb - YENİLƏNİB

