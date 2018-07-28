В центре Баку молодой парень скончался, находясь в нетрезвом состоянии - ФОТО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе один человек скончался из-за задержки Службы скорой и неотложной медицинской помощи.

Как передает Report, инцидент произошел на пересечении улиц 28 мая и Рашида Бейбудова.

Как сообщили свидетели происшествия сотрудникам Report, парень 25-30 лет, будучи в нетрезвом состоянии внезапно почувствовал себя плохо. Увидев это, жительница Баку Айнур Мамедова обратилась в Службу скорой и неотложной медицинской помощи. Мужчина, личность которого пока неизвестна, скончался до приезда бригады скорой помощи. Как сообщила А.Мамедова Report, скорая помощь прибыла приблизительно через час после предоставленной им информации.

Врач Службы скорой и неотложной медицинской помощи отказался отвечать на вопросы корреспондента Report.

По факту смерти на территорию были привлечены сотрудники Насиминского РУП.

Тело было передано в морг для обследования. В настоящее время выясняются личность мужчины и причины смерти.