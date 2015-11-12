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    ​В бройлерной компании зафиксирован факт присвоения 25 тыс. манатов

    Расследование по данному факту продолжается

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В ходе внутреннего аудита в ООО "Гёйчай бройлер" зафиксирован факт присвоения денежных средств на сумму 25 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, учредитель компании Самед Новрузов обратился с жалобой по этому поводу в Насиминскую районную прокуратуру.

    С.Новрузов обвинил в присвоении принадлежащих компании денежных средств на сумму 25 тыс. манатов работавшего в ООО водителем-экспедитором с 2008 года по октябрь этого года жителя Евлахского района Бахчалы Бахчалыева 1980 г.р. и жителя города Шуша Эльчина Гусейнова 1983 г.р.

    Расследование по данному факту продолжается. 

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