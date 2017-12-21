В Бинагадинском районе произошла массовая драка между соседями

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе произошла массовая драка. Как сообщает Report, ссора, начавшая между соседями в поселке Новханы, переросла в массовую драку уже на «Каменном базаре».

Причиной конфликта стало то, что один из жителей протянул вдоль дороги к себе домой электрический кабель для повседневных работ у себя во дворе, а другой сосед переехал машиной этот электропровод. В результате инцидента Эльвин Иса оглу Надиров 1993 г.р., его брат Эмин 1994 г.р., а также их друг Элмаддин Бейлер оглу Ахмедов 1994 г.р. получили травмы и были доставлены в больницу. В Управлении полиции Бинагадинского района ведется расследование.