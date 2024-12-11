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В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в краже

В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в краже В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в краже.
Происшествия
11 декабря 2024 г. 15:00
В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в краже

В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в краже.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в одном из домов на территории поселка М.А.Расулзаде была совершена кража денег и драгоценностей на сумму 2 700 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского РУП, по подозрению в совершении кражи был задержан ранее неоднократно судимый А.Расулов 1986 года рождения.

Кроме того, сотрудники полиции задержали Т.Фехрузлу 1991 года рождения по подозрению в краже сумки на спортивной площадке в поселке Расулзаде, в которой находились деньги и мобильный телефон.

По обоим фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Binəqədidə pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

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