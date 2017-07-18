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    В Билясуварском районе произошла массовая драка, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование© Report

    Билясувар. 18 июля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла массовая драка.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент, произошедший по неизвестной пока причине, был зарегистрирован на улице Самеда Вургуна в центре района.

    В результате происшествия пострадали 2 человека. Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу. Медики оценили состояние жителя села Самедабад Билясуварского района Бахруза Адиль оглу Алиева 1983 г.р., как тяжелое. Сообщается, что он получил тяжелую травму в область головы. Другим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они были выписаны домой.

    По факту ведется расследование.

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