В Билясуварском районе произошла массовая драка, есть пострадавшие

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Билясувар. 18 июля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошла массовая драка.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент, произошедший по неизвестной пока причине, был зарегистрирован на улице Самеда Вургуна в центре района.

В результате происшествия пострадали 2 человека. Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу. Медики оценили состояние жителя села Самедабад Билясуварского района Бахруза Адиль оглу Алиева 1983 г.р., как тяжелое. Сообщается, что он получил тяжелую травму в область головы. Другим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они были выписаны домой.

По факту ведется расследование.