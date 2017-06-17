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    В Билясуварском районе произошел пожар: Ребенок погиб, состояние матери тяжелое

    По факту ведется расследование

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В одном из домов в Билясуварском районе произошел пожар. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    Согласно информации, 16 июня в районе 17 часов в городе Билясуваре в принадлежащем Натику Асланову доме произошел пожар.

    В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и вещи, находящиеся внутри дома, с ожогами в больницу были доставлены Н. Асланов, его жена Гюльнар Мамиева и их сын - 8-летний Умуд. Ребенок скончался в больнице, состояние Г. Мамиевой оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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