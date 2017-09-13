В Билясуваре женщина получила пищевое отравление

Билясувар. 13 сентября. REPORT.AZ/ Жительница города Билясувара получила пищевое отравление.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на улице С. Вургуна.

Проживающая по этой улице Пашаева Айгюн Алипанах гызы 1988 г.р. получила пищевое отравление. Она была госпитализирована в центральную больницу Билясуварского района. Ей оказана медицинская помощь.

По словам близких потерпевшей, 29-летняя женщина отравилась от приготовленных в домашних условиях маринованных баклажанов.

По факту ведется расследование.