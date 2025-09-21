Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Билясуваре водитель скончался за рулем автомобиля

    Происшествия
    • 21 сентября, 2025
    • 14:26
    В Билясуваре водитель скончался за рулем автомобиля

    В селе Багбанлар Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает муганское бюро Report, находившийся за рулем автомобиля местный житель Мирзоев Мирза Хыдыр оглу (1972 г.р.) потерял сознание, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в препятствие на обочине дороги.

    Предварительно, водитель скончался за рулем от сердечного приступа, его тело было передано по назначению.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Билясуварский район
    Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Последние новости

    15:30

    Пилот Red Bull лидирует в основной гонке "Формулы 1" - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    15:24

    Австралия объявит о признании палестинского государства

    Другие страны
    15:13

    Пилот "Макларена" совершил аварию в ходе основной гонки в Баку

    Формула 1
    15:02
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    14:59

    Президент Сирии впервые за последние почти 60 лет прибыл с визитом в США

    Другие страны
    14:48
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    14:43

    ГЭЦ провел тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    14:29
    Фото

    Президент Руанды прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    14:26

    В Билясуваре водитель скончался за рулем автомобиля

    Происшествия
    Лента новостей