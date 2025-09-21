В Билясуваре водитель скончался за рулем автомобиля
Происшествия
- 21 сентября, 2025
- 14:26
В селе Багбанлар Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, находившийся за рулем автомобиля местный житель Мирзоев Мирза Хыдыр оглу (1972 г.р.) потерял сознание, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в препятствие на обочине дороги.
Предварительно, водитель скончался за рулем от сердечного приступа, его тело было передано по назначению.
По факту ведется расследование.
Последние новости
15:30
Пилот Red Bull лидирует в основной гонке "Формулы 1" - ОБНОВЛЕНОФормула 1
15:24
Австралия объявит о признании палестинского государстваДругие страны
15:13
Пилот "Макларена" совершил аварию в ходе основной гонки в БакуФормула 1
15:02
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
14:59
Президент Сирии впервые за последние почти 60 лет прибыл с визитом в СШАДругие страны
14:48
Фото
В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана "Формулы 1"Формула 1
14:43
ГЭЦ провел тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи - ОБНОВЛЕНОНаука и образование
14:29
Фото
Президент Руанды прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1"Формула 1
14:26