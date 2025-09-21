В Билясуваре водитель скончался за рулем автомобиля

В селе Багбанлар Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, находившийся за рулем автомобиля местный житель Мирзоев Мирза Хыдыр оглу (1972 г.р.) потерял сознание, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в препятствие на обочине дороги.

Предварительно, водитель скончался за рулем от сердечного приступа, его тело было передано по назначению.

По факту ведется расследование.