В Билясуваре произошло ДТП, есть пострадавший

Билясувар. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Билясувар произошло ДТП.
Как сообщает аранское бюро Report, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
Мотоциклист, житель села Хырмандалы Рауф Гюльага оглу Абдуллаев 1984 г.р. получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу. Ему оказана первая медицинская помощь.
Отметим, что отец Р.Абдуллаева Г.Абдуллаев ранее был сотрудником Государственной дорожной полиции.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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