В Билясуваре оштрафованы 15 человек за загрязнение окружающей среды

В Билясуварском районе в отношении 15 человек, загрязнявших окружающую среду, были приняты административные меры.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Билясуварского районного отдела полиции провели очередную операцию против загрязнения окружающей среды.

В ходе операции 15 человек были оштрафованы за выброс бытовых отходов за пределы урн и создание антисанитарных условий в различных частях района.

Контрольно-профилактические мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды и соблюдению санитарно-гигиенических правил на территории района продолжаются.