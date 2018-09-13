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    В Билясуваре обнаружен неразорвавшийся боеприпас

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе обнаружен неразорвавшийся боеприпас. 

    Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). 

    Было отмечено, что из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 09:50 из Call-центра 102 министерства внутренних дел в Агентство поступила информация о том, что на территории охотничьего хозяйства "Махмудчала" Билясуварского района обнаружены боеприпасы.  

    На территорию незамедлительно была направлена мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники отделения полиции Билясуварского района. 

    Специалисты Агентства и сотрудники отделения полиции Билясуварского района осмотрели указанную территорию также 13 сентября 2018 года. В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Агентства был обнаружен неразорвавшийся боеприпас, который увезли в специальный центр Агентства для обезвреживания. 

    Был произведен наземный осмотр территории площадью 8 400 кв. метров рядом с местом, где обнаружили боеприпас, а также подземный осмотр площади в 400 кв. метров. 

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