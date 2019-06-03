В Бильгя охранник совершил суицид на даче

В Бильгя охранник совершил суицид на даче

3 июня, 2019 11:42

https://report.az/storage/news/4fff8de6284b6a295b9bdffc162caa9d/6d824f19-4c1b-413c-afb2-305504ecec83_292.jpg В Баку повесился 34-летний мужчина. Как сообщает Report, Рафиг Гусаков 1985 г.р., работавший охранником в одном из дачных домов в поселке Бильгя, повесился в пристройке на даче. По факту в Сабунчинской районной прокуратуре ведется расследование.

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