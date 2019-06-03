В Бильгя охранник совершил суицид на даче

В Баку повесился 34-летний мужчина.
Как сообщает Report, Рафиг Гусаков 1985 г.р., работавший охранником в одном из дачных домов в поселке Бильгя, повесился в пристройке на даче.
По факту в Сабунчинской районной прокуратуре ведется расследование.
В Баку повесился 34-летний мужчина.
Как сообщает Report, Рафиг Гусаков 1985 г.р., работавший охранником в одном из дачных домов в поселке Бильгя, повесился в пристройке на даче.
По факту в Сабунчинской районной прокуратуре ведется расследование.
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