 Наверх

В Бильгя охранник совершил суицид на даче

В Бильгя охранник совершил суицид на даче

В Баку повесился 34-летний мужчина.

Как сообщает Report, Рафиг Гусаков 1985 г.р., работавший охранником в одном из дачных домов в поселке Бильгя,   повесился в пристройке на даче.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi