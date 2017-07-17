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    В Билясуваре произошла авария

    Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Биласуварскую районную центральную больницу© Report.az

    Биласувар. 17 июля. REPORT.AZ/ В Билясуваре произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел утром на повороте на части магистрали Алят-Астара, проходящей по территории Билясуварского района.

    В результате два автомобиля марки "ВАЗ-2107" совершили аварию. Во время аварии один человек получил тяжелую травму, второй - легкое ранение.

    Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.

    Факт расследуется.

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