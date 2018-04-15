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    В Беларуси задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся перевезти в Евросоюз более 10 мигрантов

    Во время задержания пограничники применили оружие

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы специального назначения задержали возле агрогородка Раков Воложинского района международную преступную группу, участники которой попытались переправить в Евросоюз мигрантов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, организатором группы был 33-летний гражданин Азербайджана.

    Вместе с ним были еще двое перевозчиков, граждане Беларуси и двое проводников, граждане России из Чеченской Республики. Задержанные перевозили по территории Беларуси к государственной границе 11 мигрантов из Вьетнама без документов.

    В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по статье УК Беларуси "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору".

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