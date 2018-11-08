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    В Бейлагане обнаружен снаряд

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Бейлагане обнаружен снаряд. 

    Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). 

    8 ноября в 11:07 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Агентство поступила информация об обнаружении неразорвавшегося военного боеприпаса на территории поселка Миль Бейлаганского района. 

    На основе информации на территорию были незамедлительно направлены Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА и сотрудники отделения полиции Бейлаганского района. 

    Специалисты агентства и сотрудники отделения полиции Бейлаганского района осмотрели на указанной территории один дом и приусадебный участок. 

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами Агентства был обнаружен 76 миллиметровый пушечный снаряд (OF-350). Для обезвреживания боеприпас был перемещен в центр по уничтожению Агентства.

    На территории в 200 кв. м вокруг найденного снаряда был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено. 

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