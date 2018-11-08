Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Бейлагане обнаружен снаряд.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

8 ноября в 11:07 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Агентство поступила информация об обнаружении неразорвавшегося военного боеприпаса на территории поселка Миль Бейлаганского района.

На основе информации на территорию были незамедлительно направлены Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА и сотрудники отделения полиции Бейлаганского района.

Специалисты агентства и сотрудники отделения полиции Бейлаганского района осмотрели на указанной территории один дом и приусадебный участок.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами Агентства был обнаружен 76 миллиметровый пушечный снаряд (OF-350). Для обезвреживания боеприпас был перемещен в центр по уничтожению Агентства.

На территории в 200 кв. м вокруг найденного снаряда был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.