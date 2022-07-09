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В Бардинском районе женщина умерла после родов

В Бардинском районе женщина умерла после родов В Бардинском районе женщина умерла после родов.
Происшествия
9 июля 2022 г. 10:53
В Бардинском районе женщина умерла после родов

В Бардинском районе женщина умерла после родов.

Как сообщает карабахское бюро Report, 24-летняя жительница села Аскипара Тертерского района Сахиля Натиг гызы Асадова, доставленная в родильное отделение Бардинской центральной районной больницы, скончалась через несколько дней после кесарева сечения.

После родов женщину оставили в больнице из-за почечной недостаточности, вчера она скончалась.

В медучреждении сообщили, что состояние малыша удовлетворительное, проблем со здоровьем нет.

Это были вторые роды С.Асадовой.

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Версия на азербайджанском языке Bərdə xəstəxanasında ana doğuşdan sonra ölüb 

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