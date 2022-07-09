В Бардинском районе женщина умерла после родов.
Как сообщает карабахское бюро Report, 24-летняя жительница села Аскипара Тертерского района Сахиля Натиг гызы Асадова, доставленная в родильное отделение Бардинской центральной районной больницы, скончалась через несколько дней после кесарева сечения.
После родов женщину оставили в больнице из-за почечной недостаточности, вчера она скончалась.
В медучреждении сообщили, что состояние малыша удовлетворительное, проблем со здоровьем нет.
Это были вторые роды С.Асадовой.