В Барде затоплены дома

Барда. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском районе ливневые дожди привели к нежелательным последствиям.
Как сообщает карабахское бюро Report, ливший минувшим днем ливневый дождь нанес большой урон дорогам и жилым пунктам.
Вода, оставшаяся на центральных дорогах и во дворах, создала трудности для жильцов, некоторые дома были затоплены.
В результате дождя на дорогах образуются озерца. Центральные улицы и автомобильные дороги района остаются полными воды.
Valeh DadaşovАвтор новости
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