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    В Барде затоплены дома

    Барда. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском районе ливневые дожди привели к нежелательным последствиям.

    Как сообщает карабахское бюро Report, ливший минувшим днем ливневый дождь нанес большой урон дорогам и жилым пунктам.

    Вода, оставшаяся на центральных дорогах и во дворах, создала трудности для жильцов, некоторые дома были затоплены.

    В результате дождя на дорогах образуются озерца. Центральные улицы и автомобильные дороги района остаются полными воды.

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