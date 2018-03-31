В Барде затоплены дома

Барда. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском районе ливневые дожди привели к нежелательным последствиям.

Как сообщает карабахское бюро Report, ливший минувшим днем ливневый дождь нанес большой урон дорогам и жилым пунктам.

Вода, оставшаяся на центральных дорогах и во дворах, создала трудности для жильцов, некоторые дома были затоплены.

В результате дождя на дорогах образуются озерца. Центральные улицы и автомобильные дороги района остаются полными воды.