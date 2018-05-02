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    В Барде задержан переехавший насмерть брата - ФОТО

    Несмотря на то, что покойный был тайно похоронен, полиция раскрыла преступление© Report

    Барда. 2 мая. REPORT.AZ/ В селе Велиушагы Бардинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, житель села Панах Агаев, подавая задний ход на своем автомобиле марки ВАЗ-2106, сбил своего 47-летнего брата Забиля Агаева.

    Получивший тяжелые телесные повреждение пострадавший погиб на месте происшествия.

    После несчастного случая семья Агаевых решила скрыть произошедший инцидент. Покойный при участии членов семьи был похоронен на сельском кладбище.

    Однако в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Бардинского района, преступление было раскрыто. П.Агаев был привлечен к ответственности.

    По факту в районной полиции ведется расследование.

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