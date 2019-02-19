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В Барде задержан мужчина, совершивший кражу из магазина

Барда. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Барде задержан мужчина, совершивший кражу из магазина. 

Как сообщает карабахское бюро Report, обратившись в Бардинское отделение полиции, местный житель Шовги Заргяров заявил об ограблении его магазина. 

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" был задержан подозреваемый, житель Агдамского района Мансур Гасанов. 

В результате расследования выяснилось, что он украл из магазина 760 манатов, сим карты на 700 манатов и различные сигареты на 500 манатов. Во время предварительного допроса мужчина признался в содеянном. 

Расследования по факту продолжаются. 

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