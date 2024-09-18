В Барде задержан мужчина при попытке продать ввезенные из Ирана наркотики

В Барде обнаружено 2 килограмма опиума, ввезенного на территорию страны контрабандным путем из Ирана.

В Барде обнаружено 2 килограмма опиума, ввезенного на территорию страны контрабандным путем из Ирана.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского РУП, при попытке продажи наркотиков был задержан ранее неоднократно судимый Сеймур Алиев.

При личном досмотре при нем и в его доме было обнаружено более 2 кг опиума.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.