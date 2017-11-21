В Барде теленок тяжело ранил 4-летнего мальчика

Барда. 21 ноября. REPORT.AZ/ В селе Йенидаш Бардинского района произошел несчастный случай.

Как сообщает карабахское бюро Report, житель района Юсиф Талех оглу Юсифли 2013 г.р. во дворе своего дома подошел к теленку, в этот момент животное ударило ребенка.

От удара 4-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения. Потерявшего сознание ребенка в тяжелом состоянии доставили в Реанимационное отделение Бардинской центральной районной больницы. По сообщению врачей, Ю. Юсифли была оказана медицинская помощь, но его состояние остается тяжелым.