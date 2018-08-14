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    В Барде столкнулись два автомобиля, есть раненые - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Барда. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое ДТП.  

    Как сообщает карабахское бюро Report, житель Агдамского района Логман Ахмедов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с управляемым жителем Барды Азером Халиловым автомобилем марки "Mercedes".

    В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" Л.Ахмедов и его пассажир Азер Аббасов получили травмы различной степени тяжести. 

    Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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