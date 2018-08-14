В Барде столкнулись два автомобиля, есть раненые - ФОТО

По факту ведется расследование

14 августа, 2018 17:33

https://report.az/storage/news/b603623d9591e3f052e9a4c756316c31/aaf68f4f-f9d3-4496-8404-0551272a586e_292.jpg Барда. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает карабахское бюро Report, житель Агдамского района Логман Ахмедов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с управляемым жителем Барды Азером Халиловым автомобилем марки "Mercedes". В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" Л.Ахмедов и его пассажир Азер Аббасов получили травмы различной степени тяжести. Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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