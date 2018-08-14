В Барде столкнулись два автомобиля, есть раненые - ФОТО

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Барда. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает карабахское бюро Report, житель Агдамского района Логман Ахмедов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с управляемым жителем Барды Азером Халиловым автомобилем марки "Mercedes".
В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" Л.Ахмедов и его пассажир Азер Аббасов получили травмы различной степени тяжести.
Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости