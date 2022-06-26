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В Барде смертельно ранили пожилого мужчину

В Барде смертельно ранили пожилого мужчину В районную прокуратуру Бардинском района 26 июня в 16:00 поступила информация об убийстве Чапая Садыглы, 1954 года рождения.
Происшествия
26 июня 2022 г. 20:37
В Барде смертельно ранили пожилого мужчину

В районную прокуратуру Бардинского района 26 июня в 16:00 поступила информация об убийстве Чапая Садыглы, 1954 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На предварительном следствии установлено, что знакомый покойного Хазар Мамедов, 1968 года рождения, умышленно убил Садыглы, ранив его режущим инструментом в ходе личного конфликта.

Прокуратура Бардинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Мамедов задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə 68 yaşlı kişi tanışı tərəfindən öldürülüb

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