В Барде сгорел частный дом, отец и сын пострадали - ФОТО

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошел пожар.

Как передает карабахское бюро Report, в селе Гарадемирчи на кухне частного одноэтажного дома, принадлежащего Чингизу гулиеву, произошел пожар, затем огонь распространился на другие две комнаты.

На место происшествия были привлечены пожарники МЧС.

Сын владельца дома при попытке потушить горящий дом, получил ожог руки. Его отец, Чингиз Гулиев отравился от дыма. Оба обратились в скорую помощь.

Расследуется причина пожара.