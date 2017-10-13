В Барде произошло ДТП, трое пострадали - ФОТО

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Барда. 13 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на улице Кероглу города Барды.

Так, управляемый жителем Тертерского района 28-летним Рахибом Гулиевым автомобиль марки ВАЗ-21011 с государственным номерным знаком 02-BM-893, выйдя из под управления, врезался в каменный забор на обочине дороги. В результате водитель и находившиеся в автомобиле пассажиры - жители Тертерского района 25-летний Аяз Мамедов и 25-летний Наиль Мусаев получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние всех троих тяжелое.

По факту начато расследование.