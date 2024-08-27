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В Барде по подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток

В Барде по подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток Сотрудниками полиции в Бардинском районе задержан подросток, подозреваемый в убийстве 22-летнего мужчины.
Происшествия
27 августа 2024 г. 23:36
В Барде по подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток

Сотрудниками полиции в Бардинском районе задержан подросток, подозреваемый в убийстве 22-летнего мужчины.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

"27 августа около 21:00 в полицию поступила информация об убийстве Бахмана Бахтияр оглу Гусейнова (2002 г.р.) на территории кладбища Бардинского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан Мирсалех Фирдовси оглу Гусейнов, (2008 г.р.).

По предварительной информации, инцидент произошел на почте личного конфликта.

По факту ведется расследование.

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