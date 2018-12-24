В Барде обнаружено более 600 кг конины неизвестного происхождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются совместные мероприятия полицейских и соответствующих органов для обеспечения продовольственной безопасности населения, предотвращения продажи наносящих серьезный вред здоровью человеку, неприемлемых для употребления продуктов питания.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, очередное подобное мероприятие было проведено сотрудниками Отдельного батальона полиции по обеспечению карантинных мер, находящегося в непосредственном подчинении Главного управления общественной безопасности МВД вместе с представителями Агентства продбезопасности на территории города Барда.

На дворовой территории С.Новрузовой на улице Джаваншир было обнаружено 686 кг конины неизвестного происхождения, содержащейся в антисанитарных условиях.

Взятые образцы конины были переданы в лабораторию Агентства продбезопасности для проведения экспертизы.