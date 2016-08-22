 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Барде обнаружен труп неизвестного мужчины

    По факту ведется расследование

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Барде обнаружен труп неизвестного мужчины.

    Как сообщает карабахское бюро Report, труп найден под мостом над рекой Тертер-чай.

    Обнаружившие тело местные жители сообщили об этом в Бардинское районное отделение полиции.

    Был произведен осмотр места происшествия. Тело на машине скорой помощи было доставлено в Бардинский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi