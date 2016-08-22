Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Барде обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как сообщает карабахское бюро Report, труп найден под мостом над рекой Тертер-чай.

Обнаружившие тело местные жители сообщили об этом в Бардинское районное отделение полиции.

Был произведен осмотр места происшествия. Тело на машине скорой помощи было доставлено в Бардинский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана.

По факту ведется расследование.