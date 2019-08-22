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В Барде обнаружен артиллерийский снаряд

В Барде обнаружен артиллерийский снаряд

В Бардинском районе обнаружен артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в Национальном Агентстве по разминированию территорий (ANAMA).

22 августа в 11:30 в Агентство поступило сообщение из МЧС, а в 11:30 – из службы ″102″ МВД о найденном снаряде на проспекте Г.Алиева 111 города Барда. 

На место незамедлительно выехала оперативная группа Агентства и сотрудники Бардинского РОП. Был обнаружен один 37-миллиметровый снаряд (OR-167N) и в целях обезвреживания доставлен на центральный полигон.

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