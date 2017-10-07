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    В Барде неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия

    Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести© "Report"

    Барда. 7 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал велосипедист.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Мирзахан.

    На участке дороги Евлах-Агджабеди, пролегающем по территории Бардинского района, автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил движущегося вдоль дороги велосипедиста 30-летнего Эльвина Арастун оглу Сафарова.

    Водитель, совершивший автонаезд, скрылся с места происшествия. Пострадавший при помощи окружающих был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу. Состояние проходящего лечение в Травматологическом отделении больницы Э. Сафарова оценивается как средней тяжести.

    По факту в Бардинском районном отделении полиции ведется расследование.

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