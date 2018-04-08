В Барде на улице обнаружен труп мужчины - ФОТО

© Report

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Вечером в Бардинском районе на улице обнаружен труп мужчины.

Как сообщает карабахское бюро Report, тело принадлежит жителю села Ляк Бардинского района Гаджиеву Ровшану Алиага оглы 1975 года рождения.

Свидетели сообщают, что он вел бродяжнический образ жизни и скончался лежа на земле в нетрезвом состоянии.

Об этом проинформированы местные правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и отец покойного.

По факту ведется расследование.