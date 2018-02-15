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    В Барде лица угнавшие автомобиль сына председателя комитета погибли в аварии - ФОТО

    Происшествие зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева© Report

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как передает Карабахское бюро Report, прроисшествие зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером "90-HS-317" врезался в дерево, водитель и пассажир погибли. Их личности пока не установлены.

    Лица, погибшие в результате аварии, угнали автомобиль рядом с одним из чайных домов Баку. Транспортное средство принадлежит жителю района Ильхаму Зейналову. И.Зейналов сын председателя бардинского отдела Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    По факту в районной полиции ведется расследование.

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