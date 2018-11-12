В Барде автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб, состояние другого тяжелое - ФОТО

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Барда. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Мирзалыбейли.
Автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил стоявших у обочины дороги двух лиц - жителей района Шамо Хафиз оглу Рустамова 1992 г.р. и Шамо Абид оглу Юсубова 1988 г.р. Ш.Рустамов скончался на месте ДТП. Ш.Юсубов помещен в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
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