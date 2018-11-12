В Барде автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб, состояние другого тяжелое - ФОТО

12 ноября, 2018 20:46

© Report https://report.az/storage/news/c40afadf413b2734b87dccd6dbe3acb2/a144cf46-8728-490a-92a6-4d9613fc5a54_292.jpg Барда. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Мирзалыбейли. Автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил стоявших у обочины дороги двух лиц - жителей района Шамо Хафиз оглу Рустамова 1992 г.р. и Шамо Абид оглу Юсубова 1988 г.р. Ш.Рустамов скончался на месте ДТП. Ш.Юсубов помещен в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.