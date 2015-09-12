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    ​В Балакяне произошел пожар, отец и ребенок получили ожоги

    Распространение огня на близлежащие строения было пресечено

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В селе Гярякли Балакянского района сгорел жилой дом. 

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Так, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одноэтажного четырехкомнатного жилого дома общей площадью 156 кв. м. Во время пожара хозяин дома и его малолетний ребенок получили ожоги различной степени тяжести. Распространение огня на близлежащие строения было пресечено.

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