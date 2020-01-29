В Балакяне сгорела авторемонтная мастерская - ВИДЕО

В Балакяне сгорел цех по ремонту автомобилей.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован ночью в селе Катех.

Три пожарных машины и персонал противопожарных частей Загатальского и Балакянского районов были привлечены к тушению авторемонтной мастерской площадью 80 квадратных метров, принадлежащей жителю села Фарруху Пириеву.

В результате пожара сгорел сам цех и находившийся на ремонте автомобиль Mercedes. Было предотвращено распространение огня на близлежащие строения, никто не пострадал.

По факту продолжается расследование.