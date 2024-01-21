В Балакяне обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий

На правом берегу реки Катех в одноименном селе Балакянского района обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий.

На правом берегу реки Катех в одноименном селе Балакянского района обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий.

Как сообщает северо-западное бюро Report , находка была обнаружена местными жителями.

По словам жителей, изменение русла из-за увеличения уровня воды в реке выявило эти могилы. На этой территории можно установить около 50-60 могил.

Историк Акиф Мамедли сообщил корреспонденту местного бюро Report, что территорию необходимо исследовать.

"По словам местных жителей, похороненные здесь люди, вероятно, являются жертвами сталинских репрессий. Я думаю, что есть необходимость в археологических раскопках на правом берегу реки Катех", - сказал он.