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В Балакяне обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий

В Балакяне обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий На правом берегу реки Катех в одноименном селе Балакянского района обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий.
Происшествия
21 января 2024 г. 15:04
В Балакяне обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий

На правом берегу реки Катех в одноименном селе Балакянского района обнаружены захоронения, предположительно жертв сталинских репрессий.

Как сообщает северо-западное бюро Report, находка была обнаружена местными жителями.

По словам жителей, изменение русла из-за увеличения уровня воды в реке выявило эти могилы. На этой территории можно установить около 50-60 могил.

Историк Акиф Мамедли сообщил корреспонденту местного бюро Report, что территорию необходимо исследовать.

"По словам местных жителей, похороненные здесь люди, вероятно, являются жертвами сталинских репрессий. Я думаю, что есть необходимость в археологических раскопках на правом берегу реки Катех", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə repressiya qurbanlarına aid olduğu güman edilən qəbirlər aşkarlanıb

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