В Балакяне 25-летнюю девушку сбил автомобиль

14 сентября, 2018 16:18

Балакян. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Балакяне 25-летнюю девушку сбил автомобиль. Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня днем напротив Балакянской центральной районной больницы. При попытке перейти дорогу жительницу города Балакян Севяр Мехман гызы Мирзоеву 1993 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-21074". Пострадавшую поместили в Балакянскую центральную районную больницу. У нее перелом ключицы. Лечение С.Мирзоевой проводится в хирургическом отделении. По факту ведется расследование.