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    В Балакяне 25-летнюю девушку сбил автомобиль

    Балакян. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Балакяне 25-летнюю девушку сбил автомобиль. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня днем напротив Балакянской центральной районной больницы. 

    При попытке перейти дорогу жительницу города Балакян Севяр Мехман гызы Мирзоеву 1993 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-21074". Пострадавшую поместили в Балакянскую центральную районную больницу. У нее перелом ключицы. Лечение С.Мирзоевой проводится в хирургическом отделении. 

    По факту ведется расследование. 

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